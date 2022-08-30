Про це оголосили у понеділок на спільній прес-конференції у Празі прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує ВВС.

Німеччина так само відшкодовує віддану Україні бойову техніку й іншим східноєвропейським країнам НАТО, зокрема Польщі.

Видання відзначає, що про це було відомо раніше, але в понеділок Фіала та Шольц оголосили про неї офіційно, як про остаточно вирішену справу.

Крім безкоштовних Leopard моделі 2A4, Чехія, за інформацією місцевої преси, має намір купити 50 танків новішої моделі, 2A7+.

Олаф Шольц, виступаючи у Празі, запевнив, що Німеччина продовжить і безпосередньо допомагатиме Україні зброєю.

"Найближчими тижнями і днями ми відправимо Україні нову, сучасну зброю, таку як зенітні та протирадарні системи та розвідувальні дрони [...] Наша мета – щоби збройні сили України були сучасними та завжди здатними захистити свою країну", - цитує Шольца агентство Рейтер.

Відзначимо, що Шольц у Празі в промові про майбутнє Європи заявив, що центр ваги ЄС зміщується на Схід Європи.

Також канцлер ФРН закликав прийняти Україну в ЄС та назвав Росію неоімперіалістичною автократією.

Ще раніше Олаф Шольц відвідав українських військових під час танкових навчань у Німеччині і пообіцяв подальшу військову підтримку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb