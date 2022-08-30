English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Німеччина компенсує Чехії та іншим країнам Східної Європи бронетехніку, яку вони надали Україні, - Шольц

Німеччина компенсує Чехії та іншим країнам Східної Європи бронетехніку, яку вони надали Україні, - Шольц

30 серпня, 2022 вiвторок
00:47
Світ Олаф Шольц

Чехія отримає від Німеччини 15 танків Leopard 2A4 замість кількох десятків танків радянської конструкції, які чехи віддали Україні

Про це оголосили у понеділок на спільній прес-конференції у Празі прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує ВВС.

Німеччина так само відшкодовує віддану Україні бойову техніку й іншим східноєвропейським країнам НАТО, зокрема Польщі.

Видання відзначає, що про це було відомо раніше, але в понеділок Фіала та Шольц оголосили про неї офіційно, як про остаточно вирішену справу.

Крім безкоштовних Leopard моделі 2A4, Чехія, за інформацією місцевої преси, має намір купити 50 танків новішої моделі, 2A7+.

Олаф Шольц, виступаючи у Празі, запевнив, що Німеччина продовжить і безпосередньо допомагатиме Україні зброєю.

"Найближчими тижнями і днями ми відправимо Україні нову, сучасну зброю, таку як зенітні та протирадарні системи та розвідувальні дрони [...] Наша мета – щоби збройні сили України були сучасними та завжди здатними захистити свою країну", - цитує Шольца агентство Рейтер.

  • Відзначимо, що Шольц у Празі в промові про майбутнє Європи заявив, що центр ваги ЄС зміщується на Схід Європи.
  • Також канцлер ФРН закликав прийняти Україну в ЄС та назвав Росію неоімперіалістичною автократією.
  • Ще раніше Олаф Шольц відвідав українських військових під час танкових навчань у Німеччині і пообіцяв подальшу військову підтримку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

війна з Росією
Чехія
Німеччина
зброя для України
Олаф Шольц
Читайте також:
Путін
Автор Антін Борковський
28 серпня, 2022 неділя
Московські ультрафашисти тиснуть на Путіна, але він не піддається, бо боїться за своє життя - Піонтковський
29 серпня, 2022 понедiлок
Британська розвідка дізналася, як покарали Шойгу за невдачі у війні з Україною
Дмітрій Медведєв
27 серпня, 2022 субота
"Відмови від НАТО недостатньо": Медведєв назвав умови припинення війни проти України
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 40.29
  • EUR
    Купівля 39.31
    Продаж 40.35
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
30 серпня
01:24
Вартість електроенергії в Європі вперше перевищили 1000 євро
01:10
Maersk
Ринок Росії покидають лідери виробництва комп’ютерних аксесуарів Logitech та контейнерних перевезень Maersk
00:47
окупанти Маріуполь
В окупованому Маріуполі підірвали російський патруль
00:33
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайванські солдати воюють проти китайських безпілотників камінням
00:26
МІГ_29 словацьких ВПС
У Словаччині відбувся останній політ МіГ-29, які можуть передати Україні
00:20
росія іран
Росія не припиняла переговорів з Іраном про закупівлю безпілотників, - Білий дім
00:05
Нова Каховка
У окупованій Новій Каховці прогриміли потужні вибухи
00:01
Дональд Трамп
Розвідка США вивчає секретні документи, вилучені у резиденції Трампа
2022, понедiлок
29 серпня
23:10
Болгарія почала переговори з Газпром на "найвищому рівні" щодо постачання домовлених раніше обсягів газу
23:10
Ексклюзив
Сергій Шойгу
Шойгу міг стати першою жертвою закручування гайок у РФ, - експерт Defense Express Киричевський
23:09
На фото Володимир Зеленський
"Їдьте додому". Зеленський попередив окупантів про трагічний фінал
22:55
Олексій Хитров
"Багаті і невдахи". У Москві заарештували 107 учасників автопробігу
22:42
128 бригада
ЗСУ звільнили чотири села під Херсоном, - CNN
22:25
Протести в Багдаді
Масові заворушення в Іраку. 12 загиблих, сотні поранених
22:11
ІКЕА
Кулеба у Швеції закликав IKEA відновити діяльність в Україні
22:03
Біолабораторія
10 країн назвали російські заяви про "біологічні лабораторії США" пропагандистським фейком
21:57
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін збирався пред'явити світу на саміті G20 пропозицію нової геополітичної реальності, - політексперт Кулик
21:52
ураження Антонівський міст ефір Згурця 19.07.22
У Херсоні уразили баржі біля Антонівського мосту
21:52
Александар Вучич
"Ми маємо платити ціну війни на європейській землі": Вучич заявив, що Сербія зможе обійтися без російських енергоносіїв
21:46
У США знають про український контрнаступ на Півдні, але не коментуватимуть розвиток подій
21:40
орден "Золота Зірка", Герой України
Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих українських захисників
21:34
Норвегія
Норвегія планує виділити приблизно $200 млн на забезпечення України газом
21:30
Леонід Гозман
У Москві затримали політика Гозмана за порівняння Сталіна з Гітлером
21:14
Джон Кірбі
Демілітаризована зона і контрольована зупинка, - Білий дім про розв'язання проблеми ЗАЕС
21:09
ЗСУ, південний напрямок
Армія РФ намагалася штурмувати Потьомкине на Херсонщині та ще щонайменше 11 пунктів на Донеччині, - Генштаб ЗСУ
21:09
Олаф Шольц
"Залізний купол" над Європою: у бундесвері підтримують ідею Шольца
21:02
ППО С-300
МЗС України вручило ноту послу Туреччини за дозвіл перевезти російські С-300 через Босфор
20:51
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ наступають на Півдні: чи врятує Росію 3-й армійський корпус? Колонка Сергія Згурця
20:50
війна з росією
На Херсонщині йдуть "переговори" про "жести доброї волі", - Подоляк
20:37
Монобанк
У Monobank з’явиться можливість відповісти на платіж емодзі або коментарем
20:35
Ексклюзив
Патріотичні гасла в окупованому Херсоні
Ми входимо в етап, що визначатиме терміни війни та її політичні результати, - експерт Defense Express Киричевський
20:26
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:23
Супутникові знімки пошкоджень на ЗАЕС
ЗМІ оприлюднили супутникові знімки пошкодженого обстрілами даху ЗАЕС
20:19
Чемпіони кібербезпеки. Поліція презентувала онлайн-гру для дітей
Чемпіони кібербезпеки. Поліція презентувала онлайн-гру для дітей
19:58
Зеленський
"Боремося за ваші права": Зеленський закликав бізнес Франції "не втомлюватися від війни" і запросив на форум щодо відновлення України
19:45
Оновлено
Миколаїв
Росіяни вдарили 12 ракетами по Миколаєву: двоє людей загинули, кількість поранених зросла до 24
19:26
снайпер
ЄС пропонує тренувати українських снайперів, саперів та офіцерів, - Bloomberg
19:23
Інтерв’ю
Головатий
День проголошення Незалежності України був початком, який неодмінно мав вилитися в криваву бійню – Сергій Головатий
19:19
Петер Сійярто
Угорщина сподівається на збільшення постачань від Газпрому у вересні, - Сійярто
19:17
російський окупант
"Хорошего вообще очень мало - раненых много, воды нет, связь скоро закончится": російський окупант про ситуацію на фронті, - перехоплення
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV