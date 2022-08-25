Олаф Шольц відвідав українських військових під час танкових навчань у Німеччині і пообіцяв подальшу військову підтримку
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав українських військових під час танкових навчань у Німеччині й заявив, що країна продовжить постачати Україні важкі системи озброєння
Про це повідомляє Bild з посиланням на заяву канцлера.
"Україна має право захищати власну країну, цілісність, незалежність і суверенітет", - сказав Канцлер Німеччини.
Шольц повторив, що Німеччина продовжить постачати Україні важкі системи озброєння, зокрема самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню та систему протиповітряної оборони ІRIS-Т, що здатна "здійснювати захист повітряного простору цілого міста".
- Амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен переконана, що підтримка України німецьким суспільством та урядом є твердою, і прогнозує подальшу співпрацю. 12 серпня вона наголосила, що список тих озброєнь, які Німеччина вже доставила Україні вражає, якщо згадати, що до 24 лютого країна казала, що принципово ніколи не постачатиме українцям зброї.
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