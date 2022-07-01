Німеччина надала Україні 1 млрд євро
Федеративна Республіка Німеччина надала Україні грант на суму 1 млрд євро
Про це інформує Міністерство фінансів України
Федеративна Республіка Німеччина надала Україні грант на суму 1 млрд євро відповідно до Угоди, яку 24 червня підписали Міністр фінансів України Сергій Марченко та Федеральний Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Ці гроші, які вже надійшли до Державного бюджету України, будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану
Усього від початку введення воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.
- Міністерство фінансів розраховує залучити в червні $4,8 млрд, а загалом до кінця року - $20 млрд від міжнародних партнерів
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