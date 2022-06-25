Німеччина надасть Україні €1 млрд грантової допомоги

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Федеральний Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підписали Угоду між Урядами України та Німеччини про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані Україні через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду.

29 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про намір Німеччини виділити Україні кредит на суму 300 млн євро на енергетику, інфраструктуру і залізничне господарство.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb