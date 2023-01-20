The New York Times:

Видання аналізує, чим можуть допомогти Україні німецькі танки Leopard 2. Це один із провідних у світі бойових танків, який десятиліттями використовує німецька армія, а також армії багатьох інших європейських країн. Експерти вважають, що постачання Leopard 2 допоможе компенсувати перевагу Росії в артилерійській потужності, адже саме вона допомогла Москві захопити два міста на Луганщині ще влітку. Ці танки легко доставити до України, їх відносно просто ремонтувати, усі необхідні запчастини доступні у Європі, що спростило б також і навчання українських військових.

Консенсусу щодо відправки таких потрібних українським бійцям Leopard 2 досі не дійшли. "Ніхто з нас не може сьогодні сказати, коли буде прийняте рішення і яким воно буде", – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Разом із тим він переконує, що є хибним враження, наче Німеччина стоїть на шляху коаліції, яка прагне надати ці танки.

Директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Київ із таємним візитом. Він зустрівся із Зеленським та представниками української розвідки. Бернс періодично відвідував Україну і раніше, проте деталей цих візитів не розголошують. Проте один із американських чиновників повідомив медіа, що ця поїздка мала на меті посилити постійну підтримку України та її захист від російської агресії. Українське керівництво також не коментує зустріч. Тим часом NYT наголошує, що цей візит відбувся у "вирішальний момент війни".

The Washington Post:

Американське видання публікує матеріал про наслідки ракетного удару у Дніпрі тиждень по тому. Зокрема, про пошуки тих, хто опинився під завалами. Упродовж тих днів, коли розбирали завали, родичі зниклих безвісти стояли на вулиці, на морозі, сподіваючись на диво. Проте із кожною годиною шанси знайти ще когось живим лише танули, а реальність свідчила про те, що багатьох із них просто неможливо знайти. Сама сила вибуху, спричиненого російською ракетою Х-22, призвела до того, що деякі жертви були спалені, розчленовані або іншим чином не ідентифіковані. Багато загиблих перебували на нижніх поверхах будівлі, коли влучила ракета, зруйнувавши частину будівлі, говорять у медіа та додають історії очевидців.

Тим часом українці готуються до наступної російської навали. "Росія зараз збирає сили для чергової ескалації. Разом із нашими партнерами ми повинні дати зрозуміти російській владі, що ніяка ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатися безальтернативною", – цитує Володимира Зеленського WP.

Ще в одному матеріалі видання також апелює до заяви Зеленського щодо того, що час грає на руку Росії, тому українцям якомога швидше потрібна зброя. Упродовж всього давоського форуму найгучніше звучить питання щодо зброї для України. "Дайте їм танки, – наполягає Джонсон. – Ми постійно недооцінювали бажання та здатність українців воювати та захищати свою Батьківщину. Вони довели, що світ абсолютно неправий. Вони збираються перемогти. Ми повинні допомогти їм перемогти якомога швидше".

Росатом працює на російську військову промисловість попри те, що позиціонував себе, як цивільна компанія. Це може викликати санкції проти нього. Окрім того, Росатом причетний до захоплення ЗАЕС. Наразі компанія уникала санкцій, частково через побоювання щодо потенційних економічних наслідків через її широку участь у цивільній ядерній енергетиці по всьому світу, включаючи Західну Європу та Сполучені Штати. Українська сторона закликає якнайшвидше запровадити проти компанії санкції, оскільки співпраця із нею становить небезпеку для усіх країн.

The Guardian:

У своєму виступі на Рамштайні Зеленський закликав Німеччину прийняти принципове рішення про відправку танків. "Росія концентрує свої сили, останні сили, намагаючись переконати всіх, що ненависть може бути сильнішою за світ", – сказав він. Міністр оборони США Ллойд Остін також зробив завуальовану згадку щодо танків на початку зустрічі в Рамштайні, закликаючи Німеччину та інших західних союзників піти далі, щоб допомогти Україні дати відсіч Росії.

Тим часом Москва у своїх заявах попереджає, що Захід "пошкодує" про надсилання військової допомоги Україні. Речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що відносини між Росією та США перебувають на "найнижчій історичній точці" і немає "надії" на покращення двосторонніх відносин "в найближчому майбутньому".

Видання повідомляє, що Велика Британія пропонує кваліфіковану підтримку у створенні спеціального трибуналу, щоб притягнути російське цивільне та військове керівництво, зокрема Володимира Путіна, до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

До місця інтенсивних боїв у Соледарі прибула перша гуманітарна колона ООН. Колона з трьох вантажівок вирушила вранці в п'ятницю з Дніпра з продуктами, водою, гігієнічними наборами та медикаментами для 800 осіб, наразі вона дісталася місця призначення. Це перший міжвідомчий конвой, який досяг цього району з початку війни

Politico:

Медіа також пише про позицію Німеччини, яка заявляє, що все ще не прийняла рішення щодо відправки танків. Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц ще має прийняти рішення щодо цих запитів.

Ще один матеріал видання присвячений Франції. ЗМІ повідомляє, що Макрон пропонує значно збільшити витрати на оборону Франції на тлі війни в Україні. "Ми повинні бути готові до більш жорстоких, більш численних і більш неоднозначних війн", – зазначив він.

Вторгнення Росії в Україну спонукає сусідню Молдову задуматися про те, чи потрібно країні відійти від закріпленого конституцією нейтралітету і все ж таки вступити до НАТО. "Зараз йде серйозна дискусія про нашу здатність захищати себе, чи можемо ми зробити це самі, чи нам варто бути частиною більшого альянсу", – сказала Мая Санду в інтерв'ю Politico.

Говорити із росіянами про завершення війни марно. Відкритий розкол і внутрішня боротьба, що відбувається як у Кремлі, так і в військово-політичному істеблішменті, стосуються того, як вести війну, а не майбутнього російського лідера, і громадська підтримка війни, здається, залишається високою.

CNN:

Видання також повідомляє про відсутність рішення Німеччини щодо танків, акцентуючи на заяві Зеленського про те, що відправці основних бойових танків в Україну "немає альтернативи". На противагу цьому CNN пише про відправку Нідерландами систем Patriot.

BBC:

Видання розповідає про те, яку ж техніку світ все ж передасть Україні. Зокрема, нагадує про пакет допомоги від США на суму 2,5 мільярда доларів і танки від Великої Британії. Від лютого 2022 року Україна отримала понад 200 Т-72 від Польщі, Чехії та інших країн. Все ще в очікуванні рішення щодо Leopard 2 продовжує перебувати українська армія, але США оголосили про відправку 90 Stryker, а також 59 бойових машин піхоти Bradley, які широко використовувалися військовими США в Іраку.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти повідомляють про зростання кількості жертв у Дніпрі, тепер їх 46. Померла ще одна людина, яка перебувала у лікарні. Внаслідок вибуху постраждали 80 осіб, 14 досі перебувають у лікарні. Троє у важкому стані, серед них дев'ятирічна дівчинка.

Також видання цитує Володимира Зеленського стосовно ситуації із танками: "Кожен день ми чітко даємо зрозуміти, що альтернативи немає, що рішення щодо танків має бути прийняте". І наголошує на тому, що через Німеччину рішення досі не прийняте.

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