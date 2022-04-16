Німеччина не інформувала Україну про деталі військової допомоги, – посол
Посол України у Берліні Андрій Мельник розкритикував відсутність інформації щодо збільшення військової допомоги Німеччини
Про це він зазначив Die Welt.
Дипломат позитивно сприйняв збільшення військової допомоги від уряду Німеччини. Проте, Мельник здивований відсутністю консультацій з питання між двома країнами.
"Ми не знаємо обсягів подальших постачань зброї, процедури чи тимчасових горизонтів. Все це залишається невідомим", – заявив посол.
Він нагадав, що підприємства німецького ВПК надали Україні низку пропозицій щодо продажу різноманітного озброєння – систем ППО, самохідних гаубиць, танків і бронетранспортерів.
"Ми сподіваємося, що нарешті зможемо розпочати чесний і конструктивний діалог з федеральним урядом, щоб Німеччина могла допомогти нам якнайшвидше придбати це та інше важке озброєння", – підсумував Мельник.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про надання додаткової військової допомоги на 2 млрд євро, з них понад 1 млрд євро піде безпосередньо Україні.
- Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн зазначив, що за міжнародним правом постачання важкого озброєння Україні не означатиме вступу у війну.
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