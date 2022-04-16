Німеччина не інформувала Україну про деталі військової допомоги, – посол

Про це він зазначив Die Welt.

Дипломат позитивно сприйняв збільшення військової допомоги від уряду Німеччини. Проте, Мельник здивований відсутністю консультацій з питання між двома країнами.

"Ми не знаємо обсягів подальших постачань зброї, процедури чи тимчасових горизонтів. Все це залишається невідомим", – заявив посол.



Він нагадав, що підприємства німецького ВПК надали Україні низку пропозицій щодо продажу різноманітного озброєння – систем ППО, самохідних гаубиць, танків і бронетранспортерів.

"Ми сподіваємося, що нарешті зможемо розпочати чесний і конструктивний діалог з федеральним урядом, щоб Німеччина могла допомогти нам якнайшвидше придбати це та інше важке озброєння", – підсумував Мельник.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про надання додаткової військової допомоги на 2 млрд євро, з них понад 1 млрд євро піде безпосередньо Україні.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн зазначив, що за міжнародним правом постачання важкого озброєння Україні не означатиме вступу у війну.