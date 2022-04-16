Німеччина виділить Україні понад один мільярд євро на військову допомогу

Про це повідомляє видання ARD-Hauptstadtstudio.

Міністр економіки Роберт Хабек має схвалити закупівлю зброї, якщо Україна купуватиме їх у Німеччині, повідомляє видання.

Зазначається, що понад 1 млрд євро Україна може використати для покупки зброї.

Військова допомога виплачуватиметься Німеччиною в рамках ініціативи федерального уряду з модернізації.

Зокрема, ще 400 млн євро із загального пакету призначено для Європейського фонду миру, який закуповує зброю для України. Інші 400 мільйонів євро призначені для інших країн.

Відзначимо, лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц критикує канцлера Шольца за те, що той затримує постачання Україні важкого озброєння

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