Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини критикує канцлера Шольца за затримки у постачанні в Україну важкого озброєння

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Мерц зробив під час інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Згадавши про нинішні дебати щодо постачання важкого озброєння в Україну, Мерц заявляє, що "повністю" згоден із позицією голови МЗС Анналени Бербок, що таким затримкам "більше немає виправдань".

Тому Мерц розкритикував канцлера Олафа Шольца за його поведінку щодо війни між Росією та Україною. За словами лідера християнських демократів, нинішня поведінка Шольца загрожує "згуртованості всієї спільноти держав стосовно Росії".

Відзначимо, що віцеканцлер Німеччини та міністр економіки висловили думку, що їх країна має оперативно доставити в Україну військову допомогу

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb