Німеччина має оперативно доставити в Україну військову допомогу, – віцеканцлер
Чергова хвиля російського наступу має відбутися за кілька днів, тому німецьке військове озброєння повинне надійти оперативно
Таку думку висловив віцеканцлер Німеччини та міністр економіки Роберт Габек пише "Європейська правда" з посиланням на Bild.
"Не буде сенсу, якщо ми скажемо: ви отримаєте щось за дев'ять місяців. Зараз це озброєння має вирушити туди. Ось як ми діємо", - сказав Габек.
Україна потребує німецького важкого озброєння, як-от танки, артилерійські знаряддя та системи ППО, оскільки очікує російського наступу в найближчі дні.
"Ми очікуємо, що росіяни атакують найближчими днями. Це означає, що все, що зараз допомагає українській армії, має бути доставлене швидко", - зазначив Габек.
При цьому він також наголосив, що країни-постачальники "не повинні повністю оголюватися, тобто повинні підтримувати власну обороноздатність".
- Нагадаємо, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила про необхідність надання Україні важкого озброєння.
- 11 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія мобілізує усі зусилля, аби за допомогою дезінформації зірвати постачання зброї до України.
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