Німеччина має оперативно доставити в Україну військову допомогу, – віцеканцлер

Таку думку висловив віцеканцлер Німеччини та міністр економіки Роберт Габек пише "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Не буде сенсу, якщо ми скажемо: ви отримаєте щось за дев'ять місяців. Зараз це озброєння має вирушити туди. Ось як ми діємо", - сказав Габек.



Україна потребує німецького важкого озброєння, як-от танки, артилерійські знаряддя та системи ППО, оскільки очікує російського наступу в найближчі дні.



"Ми очікуємо, що росіяни атакують найближчими днями. Це означає, що все, що зараз допомагає українській армії, має бути доставлене швидко", - зазначив Габек.

При цьому він також наголосив, що країни-постачальники "не повинні повністю оголюватися, тобто повинні підтримувати власну обороноздатність".

Нагадаємо, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила про необхідність надання Україні важкого озброєння.

11 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія мобілізує усі зусилля, аби за допомогою дезінформації зірвати постачання зброї до України.

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