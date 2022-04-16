Німеччина не стане стороною війни, якщо постачатиме Україні важку зброю, - міністр юстиції

Про це повідомляє ЄП з посиланням Süddeutsche Zeitung.

За його словами, Україна веде дозволену оборонну війну проти Росії.



"Отже, якщо вони реалізують своє законне право на самооборону, підтримка їх постачанням зброї не може призвести до того, щоб стати учасником війни" - сказав Бушманн.

Він додав, що це точка зору федерального уряду.

Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц критикує канцлера Шольца за те, що той затримує постачання Україні важкого озброєння.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про надання додаткової військової допомоги на 2 млрд євро, з них понад 1 млрд євро піде безпосередньо Україні.