Німеччина оголосила, що не бойкотуватиме Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
Німеччина відмовилася від ідеї бойкоту Олімпійських ігор - 2024, якщо до них допустять спортсменів з РФ та Білорусі
Відповідну заяву оприлюднив Національний олімпійський комітет Німеччини.
За підсумками засідання президії організації, НОК ФРН запевнив, що виступає за відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань, однак відкинув можливість бойкоту Олімпіади-2024, якщо представників країн-агресорок допустять до Ігор у Парижі.
"Незалежно від рішення МОК та міжнародних спортивних федерацій щодо допуску російських та білоруських спортсменів, ми відкидаємо бойкот міжнародних змагань, зокрема Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі, з принципових причин. Єдиними жертвами такого спортивного бойкоту є спортсмени, які втратять, можливо, єдиний шанс здійснити свою олімпійську мрію", – заявили у НОК Німеччини.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міжнародний олімпійський комітет заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.
- 15 березня українська тенісистка Еліна Світоліна виступила проти бойкоту змагань за участі росіян та білорусів.
- Водночас президент НОК України Вадим Гутцайт 16 березня заявив, що багато українських спортсменів підтримують бойкот Олімпіади-2024, якщо на ній виступлять росіяни та білоруси.
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