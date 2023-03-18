Відповідну заяву оприлюднив Національний олімпійський комітет Німеччини.

За підсумками засідання президії організації, НОК ФРН запевнив, що виступає за відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань, однак відкинув можливість бойкоту Олімпіади-2024, якщо представників країн-агресорок допустять до Ігор у Парижі.

"Незалежно від рішення МОК та міжнародних спортивних федерацій щодо допуску російських та білоруських спортсменів, ми відкидаємо бойкот міжнародних змагань, зокрема Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі, з принципових причин. Єдиними жертвами такого спортивного бойкоту є спортсмени, які втратять, можливо, єдиний шанс здійснити свою олімпійську мрію", – заявили у НОК Німеччини.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міжнародний олімпійський комітет заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.