Німеччина підтвердила надсилання Україні 5 тис. військових касок

Про це повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков у Twitter.



"Було отримано офіційно лист про намір Німеччини передати Україні 5 тис. військових касок", - написав він.



Міністр додав, що раніше про направлення військової допомоги Україні оголосила Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт.



Резніков подякував за підтримку німецькому послу в Києві Анку Фельдгузен.



An official letter was received about ???????? intention to hand 5,000 helmets to ???????? announced by ????????DefMin Christine Lambrecht.I’d like to thank a close friend of ???????? @AnkaFeldhusen for her work!Hope for positive decision of other requests from ????????&unblocking the procurement through NSPA pic.twitter.com/hu5oiZizKJ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2022