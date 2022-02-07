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Німеччина підтвердила надсилання Україні 5 тис. військових касок

7 лютого, 2022 понедiлок
15:39
Світ Німеччина

Українське Міністерство оборони отримало офіційний лист від Німеччини, яка підтвердила військову допомогу Україні у вигляді 5 тис. шоломів

Про це повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков у Twitter.

"Було отримано офіційно лист про намір Німеччини передати Україні 5 тис. військових касок", - написав він.

Міністр додав, що раніше про направлення військової допомоги Україні оголосила Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт.

Резніков подякував за підтримку німецькому послу в Києві Анку Фельдгузен.
 

  • Нагадаємо, 26 січня міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина доставить Україні 5 тис. військових шоломів.

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