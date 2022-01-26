Німеччина відправить Україні 5 тис. касок, - міністерка оборони ФРН Ламбрехт

Про це повідомляє Die Zeit.



"Це дуже чіткий сигнал: ми стоїмо на вашому боці", - сказала міністерка після засідання комітету з оборони в Берліні.



Вона назвала позитивним той факт, що переговори щодо конфлікту на кордоні України з РФ тривають.



"Ми працюємо над вирішенням цього конфлікту у центрі Європи мирним шляхом", - сказала Ламбрехт.



При цьому Ламбрехт підкреслила, що в цих переговорах є червоні лінії, про які неможливо домовитися.



"Про дотримання міжнародного права не можна вести переговори. Не можна обговорювати цілісність держав і суверенітет альянсу", - сказала вона.

Нагадаємо, командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що "Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться". Також він публічно висловив сумнів щодо реалістичності членства України в Північно-Атлантичному Оборонному Альянсі.

Після цього до МЗС України для надання пояснень викликали посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анку Фельдгузен.

Ввечері 22 січня Кай-Ахім Шенбах подав у відставку.

22 січня Дмитро Кулеба заявив, що спроби України отримати зброю через систему закупівель НАТО блокують Німеччина та Нідерланди. Він також сказав: "українська громадськість негативно сприйняла відмову ФРН постачати зброю Україні".