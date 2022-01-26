Німеччина відправить Україні 5 тис. касок, - міністерка оборони ФРН Ламбрехт
Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина доставить Україні 5 тис. військових шоломів
Про це повідомляє Die Zeit.
"Це дуже чіткий сигнал: ми стоїмо на вашому боці", - сказала міністерка після засідання комітету з оборони в Берліні.
Вона назвала позитивним той факт, що переговори щодо конфлікту на кордоні України з РФ тривають.
"Ми працюємо над вирішенням цього конфлікту у центрі Європи мирним шляхом", - сказала Ламбрехт.
При цьому Ламбрехт підкреслила, що в цих переговорах є червоні лінії, про які неможливо домовитися.
"Про дотримання міжнародного права не можна вести переговори. Не можна обговорювати цілісність держав і суверенітет альянсу", - сказала вона.
- Нагадаємо, командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що "Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться". Також він публічно висловив сумнів щодо реалістичності членства України в Північно-Атлантичному Оборонному Альянсі.
- Після цього до МЗС України для надання пояснень викликали посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анку Фельдгузен.
- Ввечері 22 січня Кай-Ахім Шенбах подав у відставку.
- 22 січня Дмитро Кулеба заявив, що спроби України отримати зброю через систему закупівель НАТО блокують Німеччина та Нідерланди. Він також сказав: "українська громадськість негативно сприйняла відмову ФРН постачати зброю Україні".
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