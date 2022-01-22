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До МЗС, через скандальну заяву командувача ВМС Німеччини про Крим, викликали посла ФРН

22 січня, 2022 субота
20:36
війна з Росією МЗС

Посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен викликали до МЗС через заяву командувача ВМС ФРН Кая-Ахіма Шенбаха, що Крим ніколи не повернеться до складу України

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України

Таким чином, у МЗС відреагували на слова Шенбаха про те, що "Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться".

"Наголошено на категоричній неприйнятності висловлювань командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО. Висловлено також глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї", - заявили у МЗС. 

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Крим
посол
МЗС
Німеччина
ФРН
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