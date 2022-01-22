До МЗС, через скандальну заяву командувача ВМС Німеччини про Крим, викликали посла ФРН
Посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен викликали до МЗС через заяву командувача ВМС ФРН Кая-Ахіма Шенбаха, що Крим ніколи не повернеться до складу України
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Таким чином, у МЗС відреагували на слова Шенбаха про те, що "Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться".
"Наголошено на категоричній неприйнятності висловлювань командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО. Висловлено також глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї", - заявили у МЗС.
- Нагадаємо, 22 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину припинити своїми заявами заохочувати Росію до нового нападу на Україну.
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