До МЗС, через скандальну заяву командувача ВМС Німеччини про Крим, викликали посла ФРН

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Таким чином, у МЗС відреагували на слова Шенбаха про те, що "Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться".

"Наголошено на категоричній неприйнятності висловлювань командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО. Висловлено також глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї", - заявили у МЗС.