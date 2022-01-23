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Українці десятиліттями пам'ятатимуть про відмову Німеччини постачати зброю, - Кулеба

23 січня, 2022 неділя
18:42
війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська громадськість негативно сприйняла відмову ФРН постачати зброю Україні

Про це Кулеба заявив у інтерв'ю Welt am Sonntag.

За його словами, відмова Німеччини постачати зброю розчаровує українську громадськість. 

"На жаль, українці пам'ятатимуть це десятиліттями, і це дуже сумно для мене як для міністра закордонних справ. Я хотів би, щоб наше партнерство процвітало, і щоб люди відчували дружні та теплі почуття один до одного", - сказав Кулеба.

Він висловив повагу до позиції ФРН щодо постачання зброї, через спадщину Другої світової війни та нагадав, що Україна також зазнала під час неї величезних втрат. 

"Україна зазнала величезних втрат і руйнувань у Другій світовій війні. Тепер, коли ми знову страждаємо і нам загрожують, єдина правильна політика - дозволити нам захищатися. Чим сильніша зараз Україна, тим нижчий ризик чергового військового конфлікту з Росією. Просто тому, що Путін не почне нову атаку проти України, знаючи, що ціна буде надто високою", - переконаний Кулеба. 

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МЗС
Німеччина
Друга світова війна
ФРН
російська агресія
Дмитро Кулеба
постачання зброї
російське вторгнення
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