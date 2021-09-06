Німеччина планує роздати 100 млн доз COVID-вакцин іншим країнам

Про це повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана з зустрічі з очільниками МОЗ країн G20 у Римі, передає DW.

За його словами, Німеччина планує до кінця 2021 року надати 100 млн доз вакцин для міжнародної кампанії з вакцинації від коронавірусу.

"Це (100 млн. доз – ред. ) стільки, скільки ми досі зробили в нашій країні", - сказав Шпана.

Міністр зазначив, що пандемія закінчиться лише тоді, коли вона закінчиться по всьому світу. В іншому разі можуть виникнути нові мутації.

Шпана наголосив, що завдяки міжнародним зусиллям до кінця року мають бути вакциновані від коронавірусу 40 відсотків всіх жителів планети.

Також міністри охорони здоров'я країн G20 радяться на дводенній зустрічі в Римі щодо подальших кроків у боротьбі з пандемією COVID-19.

Нагадаємо, Європейський регулятор в області лікарських засобів заявив, що розглядає випадки мультисистемного запального синдрому та тромбозу після щеплень вакцинами Pfizer та Johnson&Johnson's.

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