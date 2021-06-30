Німеччина потрапила під російську кібератаку на критичну інфраструктуру та банки, - Bild

Про це пише Bild.



Федеральне управління з питань інформаційної безпеки Німеччини підтвердило журналістам видання факт атаки. За інформацією видання, в даний час у Німеччині нібито відбувається кібератака на критичну інфраструктуру та банківську систему.



Пізніше газета заявила, що сама потрапила під атаку " в помсту за оприлюднення інформації"



Втім, журналісти видання T-online заявляють, що перевірили інформацію в Управлінні і отримали іншу відповідь.



Читайте також: Польська розвідка звинуватила російських хакерів у масштабній атаці на чиновників та міністрів країни



Зокрема, держвідомство заперечило інформацію про масштабну атаку, проте повідомило, що минулого тижня сталася DDOS-атака на постачальника ІТ-послуг, під час якої вимагали викуп. Група називала себе "Fancy Lazarus" у листі з вимогою викупу.. Однак Федеральне управління з питань інформаційної безпеки Німеччини не підтвердило "серйозну атаку, як повідомляє газета "Bild", і "не знає про таку атаку".



Нагадаємо, 15 червня Польща заявила про масштабну кібератаку та скликала закрите засідання Сейму

Пізніше віцепрем'єр та лідер "Права і Справедливості Ярослав Качинський заявив, що Польща була атакована російськими хакерами

Президент США Джо Байден заявив, що в разі вчинення Росією кібератаки Сполучені Штати Америки "дадуть відповідь".

Пізніше США навели список секторів американської економіки, кібератаки на які Джо Байден на зустрічі з Володимиром Путіним назвав неприйнятними

10 червня стало відомо, що Бразильський концерн JBS виплатив російським хакерам викуп в розмірі $11 млн з метою відновлення роботи власних потужностей. 31 травня, у понеділок, JBS призупинила роботу на своїх фабриках в Австралії, а першого червня - в США, де на компанію припадає 20% всього виробництва яловичини і свинини. За даними міністерства сільського господарства США, 1 червня виробництво яловичини в країні скоротилося на 22%, виробництво свинини також помітно впало.

Раніше Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 мільйонів доларів викупу