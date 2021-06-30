Німеччина потрапила під російську кібератаку на критичну інфраструктуру та банки, - Bild
За інформацією, яку розвідка неназваної західної країни передала виданню, в останні дні російські хакери Fancy Lazarus, пов'язані розвідкою Кремля, атакували критичну інфраструктуру країни
Про це пише Bild.
Федеральне управління з питань інформаційної безпеки Німеччини підтвердило журналістам видання факт атаки. За інформацією видання, в даний час у Німеччині нібито відбувається кібератака на критичну інфраструктуру та банківську систему.
Пізніше газета заявила, що сама потрапила під атаку " в помсту за оприлюднення інформації"
Втім, журналісти видання T-online заявляють, що перевірили інформацію в Управлінні і отримали іншу відповідь.
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Зокрема, держвідомство заперечило інформацію про масштабну атаку, проте повідомило, що минулого тижня сталася DDOS-атака на постачальника ІТ-послуг, під час якої вимагали викуп. Група називала себе "Fancy Lazarus" у листі з вимогою викупу.. Однак Федеральне управління з питань інформаційної безпеки Німеччини не підтвердило "серйозну атаку, як повідомляє газета "Bild", і "не знає про таку атаку".
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