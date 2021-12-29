Німеччина пожертвує 75 млн доз вакцин біднішим країнам у 2022 році
Уряд Німеччини планує пожертвувати щонайменше 75 млн доз вакцин біднішим країнам наступного року
Про це повідомляє dpa International.
Міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце повідомила, що ціль у 100 млн пожертвуваних доз на 2021 рік уже досягнута.
"Але ми не повинні зупинятися на досягнутому. На наступний рік ми плануємо пожертвувати ще щонайменше 75 млн доз", - заявила вона.
Втім, це не повинно відбуватися за рахунок вакцинації громадян Німеччини.
"Ми впораємося і з тим, і за іншим: забезпечимо власне населення та бідніші країни", - наголосила Свенья Шульце.
За її словами, наслідки пандемії в бідніших країнах були "справді жорстокими". У них з'являється все більше порушень прав людини, також зростає насильство щодо жінок.
Однак уряд Німеччини відкинув пропозиції скасувати патентний захист для виробників вакцин. Наразі європейська країна допомагає в підготовці фахівців для запланованого заводу вакцин BioNTech в Руанді.
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