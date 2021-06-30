Німеччина придбає п'ять літаків для полювання за підводними човнами
Німеччина придбає п'ять морських патрульних літаків Boeing P-8A американського виробництва приблизно за 1,1 млрд євро
Про це повідомляє "Європейська правда".
У міністерстві оборони Німеччини заявили, що після затвердження бюджетним комітетом парламенту контракт буде підписаний.
"Ці закупівлі на суму близько 1,1 млрд євро служать нагальній потребі в підтримці здатності вести морську розвідку на великих відстанях і полюванні на підводні човни", - заявили в міністерстві.
Американські літаки замінять застарілий парк літаків Lockheed P-3C Orion в Німеччині.
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