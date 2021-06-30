Німеччина придбає п'ять літаків для полювання за підводними човнами

Про це повідомляє "Європейська правда".

У міністерстві оборони Німеччини заявили, що після затвердження бюджетним комітетом парламенту контракт буде підписаний.

"Ці закупівлі на суму близько 1,1 млрд євро служать нагальній потребі в підтримці здатності вести морську розвідку на великих відстанях і полюванні на підводні човни", - заявили в міністерстві.

Американські літаки замінять застарілий парк літаків Lockheed P-3C Orion в Німеччині.