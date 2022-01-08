Німеччина припинила експорт зброї до Казахстану

Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.

Уряд Німеччини вирішив припинити постачання зброї до Казахстану, де десятки людей загинули в сутичках між протестувальниками і силовиками.

Зазначається, що загалом у 2021 році Німеччина схвалила 25 контрактів із Казахстаном на постачання оборонної продукції загальною вартістю 2,2 млн євро.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців та армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ.