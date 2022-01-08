Німеччина припинила експорт зброї до Казахстану
Німеччина ухвалила рішення припинити експорт військової продукції до Казахстану
Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.
Уряд Німеччини вирішив припинити постачання зброї до Казахстану, де десятки людей загинули в сутичках між протестувальниками і силовиками.
Зазначається, що загалом у 2021 році Німеччина схвалила 25 контрактів із Казахстаном на постачання оборонної продукції загальною вартістю 2,2 млн євро.
Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців та армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ.
- Нагадаємо, 8 січня речник Нурсултана Назарбаєва заявив, що перший президент Казахстану не залишав країну.
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