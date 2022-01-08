Речник Назарбаєва розповів, де перебуває перший президент Казахстану

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами речника Назарбаєва Айдоса Укібая, перший президент не залишав країну та залишається у Нур-Султані.

"Єлбаси перебуває в столиці Казахстану місті Нур-Султані. Просимо не розповсюджувати свідомо неправдиву та спекулятивну інформацію. Єлбаси проводить низку консультативних зустрічей і перебуває на прямому зв'язку з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим", - заявив Укібай.

За його словами, Назарбаєв закликав усіх згуртуватися навколо Токаєва.

"Єлбаси закликає всіх згуртуватися навколо президента Казахстану для подолання поточних викликів та забезпечення цілісності нашої країни", - сказав Укібай.