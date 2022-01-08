Речник Назарбаєва розповів, де перебуває перший президент Казахстану
Речник Нурсултана Назарбаєва заявив, що перший президент Казахстану не залишав країну
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За словами речника Назарбаєва Айдоса Укібая, перший президент не залишав країну та залишається у Нур-Султані.
"Єлбаси перебуває в столиці Казахстану місті Нур-Султані. Просимо не розповсюджувати свідомо неправдиву та спекулятивну інформацію. Єлбаси проводить низку консультативних зустрічей і перебуває на прямому зв'язку з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим", - заявив Укібай.
За його словами, Назарбаєв закликав усіх згуртуватися навколо Токаєва.
"Єлбаси закликає всіх згуртуватися навколо президента Казахстану для подолання поточних викликів та забезпечення цілісності нашої країни", - сказав Укібай.
- Нагадаємо, 8 січня у Казахстані було затримано ексголову Комітету національної безпеки Каріма Масімова.
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