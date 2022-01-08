У Казахстані затримано ексголову Комітету національної безпеки
Знятий з посади колишній голова казахстанської спецслужби Комітет національної безпеки (КНБ) Карім Масімов перебуває у слідчому ізоляторі
Така інформація ранком суботи, 8 січня 2022 року, з'явилася на офіційному сайті відомства, передає Еспресо.TV.
Його звинувачують у державній зраді (ч 1 ст. 175 Кримінального кодексу Республіки Казахстан).
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Разом з ним також затримано "інших осіб", імена яких не розголошуються.
Затримання відбулося позавчора, 6 січня, але повідомлено було про це лише сьогодні, 8 січня.
При цьому озвучена виданням Orda.kz новина про арешт звільненого майже одночасного з Масімовим першого заступника голови Комітету національної безпеки республіки Самата Абіша, племінника Нурсултана Назарбаєва, не підтверджується, але й не спростовується.
- Перед цим Масімова було відправлено у відставку за те, що він допустив розгортання нинішніх подій у містах Казахстану й насамперед у Алмати, де співробітники КНБ здалися повсталим й дали їм відібрати їхній арсенал зі зброєю.
- Масімов вважається людиною клана Назарбаєва. Він також неодноразово займав посаду голови уряду Казахстану.
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