Німеччина розглядає можливість купівлі ППО у США та Ізраїля
Берлін розглядає можливість придбання системи протиракетної оборони в Ізраїлю або США для захисту від загроз, включаючи російські ракети "Іскандер" у Калінінграді
Про це повідомляє Reuters із посиланням на німецький тижневик Welt am Sonntag.
За словами генерального інспектора Бундесверу Ебергарда Цорна, ракети "Іскандер" можуть досягти майже всієї західної Європи, і для захисту від цієї загрози немає протиракетного щита.
"Ізраїльтяни та американці володіють такими системами. Якій із них ми надамо перевагу? Чи вдасться нам створити загальну (протиракетну) систему в НАТО? Це питання, на які ми маємо відповісти зараз", - сказав Цорн.
Він не вказав назви систем, але, швидше за все, мав на увазі Arrow 3, створений Israel Aerospace Industries і американську систему THAAD виробництва Raytheon.
"Поки що зрозуміло лише одне: у нас немає ні часу, ні грошей, щоб самостійно розробляти ці системи (протиракетної оборони), тому що відомо, що ракетна загроза вже існує", - сказав Цорн.
Голова оборони Німеччини додав, що до 2032 року Бундесверу доведеться інвестувати €20 мільярдів для поповнення своїх сховищ боєприпасів.
У 2018 році Росія заявила, що розмістила ракети "Іскандер" у Калінінграді, між Польщею та Литвою. Мобільна балістична ракетна система "Іскандер" замінила радянську ракету "Скад", а дві її керовані ракети можуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.
- Раніше повідомлялося, що німецький канцлер Олаф Шольц і його уряд розглядають можливість створення "залізного купола" на всій території країни за прикладом Ізраїлю для захисту від путінських ракет.
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