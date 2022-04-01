Німеччина схвалила передання Україні 58 БМП часів НДР, - Welt
Німецький уряд, який до нападу Росії на Україну відкидав можливість продажу Києву озброєнь, дав добро на передання нашим Збройним Силам бойових машин піхоти з Чехії
Про це повідомляє німецьке видання Welt.
Міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт схвалила передання 58 одиниць PbV-501, які спочатку були на озброєнні армії НДР.
Однак зазначається, що доставлення в Україну не відбудеться відразу, тому що БМП мають бути попередньо відремонтовані. Це триватиме кілька тижнів.
Ці машини перейшли у володіння Німеччини після возз'єднання ФРН та НДР, і наприкінці 1990-х були передані шведській армії.
Пізніше Швеція продала їх чеській компанії, яка намагалася продати машини ЗСУ ще з 2019 року за уряду ФРН канцлера Ангели Меркель, але не могла через відсутність дозволу Берліна.
Як зазначив Wel представник Міноборони ФРН, такий дозвіл вже даний.
Довідково. Pbv-501 – це східнонімецька модифікація BMP-1A1 Ost (з кулеметом M2 Browinig) часів НДР. А та, своєю чергою, є модифікацією прийнятої на озброєння в 1979 БМП-1П, оснащеної більш потужною пусковою установкою ПТРК 9К111 "Фагот" і шістьма пусковими установками комплекту постановки димових завіс 902В.
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