Німеччина схвалила постачання Україні високоточних артснарядів Vulcano

Про це пише Welt am Sonntag.

Видання повідомляє, що дата передачі зброї наразі невідома

"Коли федеральний уряд опублікував новий перелік поставок озброєнь в Україну, в ньому вперше з'явилися керовані артилерійські боєприпаси Vulcano. 255 екземплярів високотехнологічних боєприпасів колись мають бути поставлені безпосередньо з виробництва в Україну, тобто класичний збройовий експорт",- йдеться у повідомленні.

Інженер з Diehl Defense пояснив, що це "найточніші артилерійські боєприпаси у світі". Вони допомагають вражати цілі на відстані 70-80 кілометрів з точністю до одного метра.

155-міліметрові снаряди Vulcano можуть запускатись із великих гаубиць - як-от німецьких Panzerhaubitze 2000, які Німеччина вже передавала Україні.

Федеральний уряд Німеччини готує до передачі України новий пакет військової допомоги. Німеччина має передати ще 3 зенітні самохідні установки GEPARD. Крім того, до нового пакету увійдуть 11 бронетранспортерів M113 з озброєнням.

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