Німеччина схвалила постачання Україні високоточних артснарядів Vulcano
Уряд Німеччини схвалив продаж Україні 255 високоточних керованих артилерійських снарядів Vulcano
Про це пише Welt am Sonntag.
Видання повідомляє, що дата передачі зброї наразі невідома
"Коли федеральний уряд опублікував новий перелік поставок озброєнь в Україну, в ньому вперше з'явилися керовані артилерійські боєприпаси Vulcano. 255 екземплярів високотехнологічних боєприпасів колись мають бути поставлені безпосередньо з виробництва в Україну, тобто класичний збройовий експорт",- йдеться у повідомленні.
Інженер з Diehl Defense пояснив, що це "найточніші артилерійські боєприпаси у світі". Вони допомагають вражати цілі на відстані 70-80 кілометрів з точністю до одного метра.
155-міліметрові снаряди Vulcano можуть запускатись із великих гаубиць - як-от німецьких Panzerhaubitze 2000, які Німеччина вже передавала Україні.
- Федеральний уряд Німеччини готує до передачі України новий пакет військової допомоги. Німеччина має передати ще 3 зенітні самохідні установки GEPARD. Крім того, до нового пакету увійдуть 11 бронетранспортерів M113 з озброєнням.
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