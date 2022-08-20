Німеччина повідомила про новий пакет військової допомоги Україні
Федеральний уряд Німеччини готує до передачі України новий пакет військової допомоги
Про це повідомляє сайт уряду Німеччини
Німеччина має передати ще 3 зенітні самохідні установки GEPARD, загалом – 15 таких установок.
Крім того, до нового пакету увійдуть 11 бронетранспортерів M113 з озброєнням (загалом – їх буде 44).
Також Німеччина анонсує передачу:
- 20 70-мм ракетних установок на пікапах з 2 000 ракетами та лазерним освітленням цілей;
- 1592 снаряди для артилерії калібру 155 мм;
- 255 снарядів Vulcano для артилерії калібру 155 мм;
- 60200 патронів калібру 40 мм;
- 40 одиниць оновлених пристроїв для боротьби з дронами;
- 12 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2;
- 30 кулеметів MG-3;
- 6 підйомно-транспортних машин.
"З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання додаткових деталей, зокрема щодо способів і часу доставки, доки не відбудеться передача", – зазначають у повідомленні.
- Видання Die Welt повідомляло, що протягом останніх десяти тижнів німецький уряд ігнорує прохання України щодо додаткового постачання озброєнь.
- США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $775 млн, в який увійдуть, зокрема, Javelin, дрони ScanEagle, боєприпаси для HIMARS.
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