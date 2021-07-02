Німеччина сприятиме продовженню транзиту російського газу через Україну, - міністр фінансів
Очільник німецького міністерства фінансів Олаф Шольц заявив, що держава буде домагатися продовження угоди про транзит російського газу через Україну
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми працюємо дуже активно, щоб бути впевненими, що договір про газовий транзит між Україною і Росією був би продовжений", - заявив Шольц.
Згідно з позицією Німеччини, газопровід "Північний потік 2", повинен бути добудований, але транзит через Україну має бути збережений.
За словами Шольца, Німеччина бачить відповідальність за забезпечення транзиту через Україну на десятиліття.
- Канцлер Німеччини Ангела Меркель, за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом, заявила, що Берлін та Вашингтон наполягають на збереженні транзиту російського газу Україною після запуску "Північного потоку-2"
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