Німеччина сприятиме продовженню транзиту російського газу через Україну, - міністр фінансів

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо дуже активно, щоб бути впевненими, що договір про газовий транзит між Україною і Росією був би продовжений", - заявив Шольц.

Згідно з позицією Німеччини, газопровід "Північний потік 2", повинен бути добудований, але транзит через Україну має бути збережений.

За словами Шольца, Німеччина бачить відповідальність за забезпечення транзиту через Україну на десятиліття.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом, заявила, що Берлін та Вашингтон наполягають на збереженні транзиту російського газу Україною після запуску "Північного потоку-2"