Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра відбудеться у Бремені та розпочнеться о 19:00. Наживо її покаже Megogo.

Для збірної України цей матч стане першим під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва. Він замінив на цій посаді Руслана Ротаня, під орудою якого національна команда розпочала відбір Євро-2024 та програла у стартовому матчі Англії (0:2).

Після гри з Німеччиною збірна України у кваліфікації Євро-2024 16 червня зустрінеться у Скоп'є з Північною Македонією, а 19 червня зіграє у словацькій Трнаві проти Мальти. Також суперником наших футболістів по кваліфікації є Італія.

Для збірної Німеччини матч з Україною стане 1000-м в історії.

Товариський матч

Німеччина - Україна

12 червня

Бремен, Німеччина, "Везерштадіон"

Початок - 19:00

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