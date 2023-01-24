Німеччина в середу схвалить запит Польщі про Leopard 2 для України, - Bloomberg

Про це агенції Bloomberg повідомили поінформовані співрозмовники на умовах анонімності.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, як очікується, вже в середу дасть Польщі дозвіл на реекспорт німецьких танків Leopard в Україну, повідомили люди, знайомі з цим питанням.

Зокрема додається, що Берлін хоче прийняти рішення з цього питання швидко, щоб заспокоїти зростаюче розчарування серед союзників.

19 січня Польща заявила про намір передати танки Leopard 2 Україні попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки.

Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

24 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дозвіл Німеччини на постачання танків Leopard Україні "скоро буде", тож країни можуть готувати озброєння для передачі.

Також 24 січня Польща надіслала Німеччині офіційний запит із проханням дозволити передати танки Leopard 2 Україні.

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