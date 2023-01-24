Німеччина в середу схвалить запит Польщі про Leopard 2 для України, - Bloomberg
Німеччина вже в середу може надати Польщі дозвіл на реекспорт танків Leopard 2 німецького виробництва в Україну
Про це агенції Bloomberg повідомили поінформовані співрозмовники на умовах анонімності.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, як очікується, вже в середу дасть Польщі дозвіл на реекспорт німецьких танків Leopard в Україну, повідомили люди, знайомі з цим питанням.
Зокрема додається, що Берлін хоче прийняти рішення з цього питання швидко, щоб заспокоїти зростаюче розчарування серед союзників.
- 19 січня Польща заявила про намір передати танки Leopard 2 Україні попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки.
- Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
- 24 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дозвіл Німеччини на постачання танків Leopard Україні "скоро буде", тож країни можуть готувати озброєння для передачі.
- Також 24 січня Польща надіслала Німеччині офіційний запит із проханням дозволити передати танки Leopard 2 Україні.
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