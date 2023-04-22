Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, передає Укрінформ.

21 квітня уряд Німеччини та Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) підписали угоду про виділення ФРН 3 млн євро на проєкт "Розбудова промислового потенціалу, політика та діагностика для зеленого відновлення України".

"Україна вдячна Німеччині за внесок у сумі €3 мільйони для фінансування проєкту ЮНІДО. Маємо розпочати відбудову України вже зараз, не чекаючи на завершення агресивної війни Росії проти нашої держави", - заявив Цимбалюк.

Зазначається, що цей проєкт передбачає дослідження та діагностику у сфері промисловості, підготовку рекомендації щодо вдосконалення та планування. Він поширюється на сфери енергоефективності, циркулярної економіки, "зеленої" енергетики, покращення стандартів якості тощо.

Проєкт дозволить визначити необхідні технології, які будуть застосовані під час відбудови, та стане базою для майбутньої глобальної Програми UNIDO із зеленого відновлення та післявоєнного будівництва для інклюзивного та сталого промислового розвитку в Україні.