Німеччина виділить 50 млн євро на екстрену допомогу сектору Гази

Про це повідомляє газета Welt.

Під час візиту до столиці Йорданії Аммана міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина хоче збільшити підтримку цивільного населення в секторі Газа, тому передасть екстрену допомогу у розмірі 50 млн євро міжнародним організаціям: Всесвітня продовольча програма, Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ та насамперед Палестинська агенція ООН з надання допомоги (БАПОР).

Ця допомога призначена "палестинцям, які також стали жертвами терористичної атаки ХАМАС", сказала Бербок на спільному виступі з міністром закордонних справ Йорданії Айманом аль-Сафаді.

Бербок наголосила на посиленні уваги до покращення охорони здоров'я в секторі Гази.

"Ми готуємося, щоб мати можливість відправляти медичні бригади до Гази, а також створювати можливості для лікування, зокрема, тяжко поранених дітей", - заявила вона.

Голови МЗС Німеччини та Йорданії закликали до переговорів між сектором Гази та Ізраїлем, а також хочуть зробити все можливе, щоб запобігти конфлікту на Близькому Сході.