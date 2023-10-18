У секторі Гази заявили, що внаслідок ударів Ізраїлю загинуло 3478 осіб

Про це пише The Times of Israel.

Речник міністерства охорони здоров'я в Газі Ашраф Аль-Кідра стверджує, що внаслідок атаки по лікарні "Аль-Ахлі" загинула 471 людина. Також 28 людей перебувають у важкому стані.

Він також продовжив звинувачувати Ізраїль у вибуху, попри надані докази, які свідчать про те, що удар був спричинений помилковою ракетою Ісламського джихаду.