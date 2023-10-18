У секторі Гази заявили, що внаслідок ударів Ізраїлю загинуло 3478 осіб
Міністерство охорони здоров'я Гази, яке перебуває під контролем ХАМАСу, заявило, що внаслідок ударів з боку Ізраїля кількість загиблих у Газі зросла до 3478
Про це пише The Times of Israel.
Речник міністерства охорони здоров'я в Газі Ашраф Аль-Кідра стверджує, що внаслідок атаки по лікарні "Аль-Ахлі" загинула 471 людина. Також 28 людей перебувають у важкому стані.
Він також продовжив звинувачувати Ізраїль у вибуху, попри надані докази, які свідчать про те, що удар був спричинений помилковою ракетою Ісламського джихаду.
- За оновленими даними, станом на середу, 18 жовтня, кількість загиблих від атаки ХАМАСу на Ізраїль громадян України зросла до 23.
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