Німеччина відмовилася постачати БТР Fuchs Україні
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт відмовилася від поставки Україні бронетранспортерів Fuchs, посилаючись на інтереси безпеки Німеччини
Про це повідомляє Spiegel Online.
"Ми підтримуємо Україну всім, що можливо і відповідально. Але ми маємо забезпечити здатність Німеччини захищатися", - сказала міністерка.
Крістіне Ламбрехт додала, що "безвідповідально хотіти пограбувати Бундесвер, особливо в ці часи, і неосвічено ігнорувати військову пораду Генерального інспектора".
До цього Генеральний інспектор Бундесверу Ебергард Зорн заявив, що таке рішення буде непросто втілити у життя. Хоча німецька армія і має 825 БТР Fuchs, вони всі мають різні модифікації – від радарних носіїв до медичних автомобілів.
- 6 липня ЗМІ повідомили, що найбільший опозиційний блок німецького Бундестагу ХДС/ХСС планував ініціювати резолюцію з вимогою до федерального уряду терміново передати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs. У резолюції зазначалось, що війна в Україні перебуває в "критичній фазі", й передова військова техніка в Україні може призвести до "серйозних стратегічних наслідків".
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