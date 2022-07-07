Німеччина відмовилася постачати БТР Fuchs Україні

Про це повідомляє Spiegel Online.

"Ми підтримуємо Україну всім, що можливо і відповідально. Але ми маємо забезпечити здатність Німеччини захищатися", - сказала міністерка.

Крістіне Ламбрехт додала, що "безвідповідально хотіти пограбувати Бундесвер, особливо в ці часи, і неосвічено ігнорувати військову пораду Генерального інспектора".

До цього Генеральний інспектор Бундесверу Ебергард Зорн заявив, що таке рішення буде непросто втілити у життя. Хоча німецька армія і має 825 БТР Fuchs, вони всі мають різні модифікації – від радарних носіїв до медичних автомобілів.

6 липня ЗМІ повідомили, що найбільший опозиційний блок німецького Бундестагу ХДС/ХСС планував ініціювати резолюцію з вимогою до федерального уряду терміново передати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs. У резолюції зазначалось, що війна в Україні перебуває в "критичній фазі", й передова військова техніка в Україні може призвести до "серйозних стратегічних наслідків".

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