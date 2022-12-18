Про це повідомило видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Повідомляється, що навчання зі стрільбами із залученням 18 таких БМП в останні кілька тижнів продемонстрували низку технічних проблем, і це стало топ-проблемою для Міноборони, оскільки з наступного року вони мали залучатися у рамках сил швидкого реагування НАТО.

Машини, які стоять на озброєнні 37-ї танково-гренадерської бригади, почали виходити з ладу через кілька днів, тоді як з танками Leopard-2 подібних проблем не виникало.

Видання зазначає, що у листі нібито йдеться, що з 18 БМП за вісім днів навчань вийшли з ладу усі - через різні технічні несправності. Найбільше проблем виникало з електронікою. Як пише командувач, військовим було відомо, що такі проблеми можуть виникати, але цього ніколи не ставалося у таких масштабах і це не було очікувано, тому що надмірного навантаження на техніку не давали.

80-90% Leopard-2 натомість зберегли боєготовність, а дрібні проблеми вдавалося усунути менш як за добу.

Генеральний інспектор Бундесверу Еберхард Зорн заявив, що разом з фахівцями оборонпрому буде проведена негайна оцінка пошкоджень техніки, та додав, що Німеччина у будь-якому разі буде готова виконувати свої зобов’язання у рамках НАТО. У силах швидкого реагування їх тепер можуть замінити на старіші, але надійніші Marder.

6 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder.

7 грудня у Сполучених Штатах заявили, що підтримують передачу Україні танків Leopard 2, але зазначили, що це повинно відбутися за ініціативи Німеччини.

8 грудня стало відомо, що глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США підтримають передачу Німеччиною Україні танків Leopard 2.

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