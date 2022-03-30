Німеччина запускає надзвичайний енергетичний план на випадок зупинки газопостачання з РФ
Німеччина активувала план надзвичайної ситуації, аби скерувати обмежені поставки енергоносіїв у разі, якщо РФ припинить постачати газ через відмову сплачувати за нього в рублях
Про це повідомив віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек, передає Bloomberg.
Уряд у Берліні ініціював перший із трьох можливих етапів плану щодо обмежених поставок енергії, який передбачає інтенсивний моніторинг споживання та запасів газу. Це рішення ухвалене на випередження.
Габек заявив, що із постачанням енергії наразі проблем немає, а газові сховища Німеччини заповнені на 25%.
"Буде створено робочу групу, яка збиратиметься щодня для моніторингу ситуації. Закликаю компанії та споживачів допомагати, зменшуючи споживання енергії, де це можливо", – додав він.
Урядові чиновники також спілкуватимуться з постачальниками енергії та основними споживачами, щоб обговорити, як визначати пріоритетність використання газу. На третьому етапі плану надзвичайних ситуацій німецька держава візьме на себе управління доступними постачаннями енергії.
- Нагадаємо, країни Великої сімки відмовилися платити РФ за газ рублями.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 32.34Продаж 33.33
- Актуальне
- Важливе