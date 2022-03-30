Німеччина запускає надзвичайний енергетичний план на випадок зупинки газопостачання з РФ

Про це повідомив віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек, передає Bloomberg.

Уряд у Берліні ініціював перший із трьох можливих етапів плану щодо обмежених поставок енергії, який передбачає інтенсивний моніторинг споживання та запасів газу. Це рішення ухвалене на випередження.

Габек заявив, що із постачанням енергії наразі проблем немає, а газові сховища Німеччини заповнені на 25%.

"Буде створено робочу групу, яка збиратиметься щодня для моніторингу ситуації. Закликаю компанії та споживачів допомагати, зменшуючи споживання енергії, де це можливо", – додав він.



Урядові чиновники також спілкуватимуться з постачальниками енергії та основними споживачами, щоб обговорити, як визначати пріоритетність використання газу. На третьому етапі плану надзвичайних ситуацій німецька держава візьме на себе управління доступними постачаннями енергії.

Нагадаємо, країни Великої сімки відмовилися платити РФ за газ рублями.