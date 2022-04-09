Німеччина зміцнює свою бункерну інфраструктуру через війну в Україні

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє Reuters.



Фезер повідомила виданню, що уряд розглядає питання модернізації своїх систем цивільних укриттів і збільшить витрати на цивільний захист.



"Наразі в Німеччині є 599 громадських укриттів. Ми перевіримо, чи зможемо ми оновити більше таких систем. У будь-якому випадку, демонтаж припинився", - сказала голова МВС.



Німеччина працює над новими концепціями зміцнення підземних паркінгів, станцій метро та підвалів, щоб вони стали потенційними укриттями. Міністерка додала, що уряд надав федеральним землям 88 мільйонів євро на встановлення нових сирен.



"Але щодо загальнонаціонального покриття, ми навіть не близькі до цього", - зазначила Фезер.



За її словами, країна також нарощує запаси кризових запасів, включаючи медичне обладнання, захисний одяг, маски або ліки.



Зазначається, що війна Росії в Україні призвела до серйозних змін у німецькій політиці: канцлер Олаф Шольц пообіцяв збільшити витрати на оборону та вкласти в армію 100 мільярдів євро.

Раніше повідомлялося, що Шольц і його уряд розглядають можливість створення "залізного купола" на всій території країни за прикладом Ізраїлю для захисту від путінських ракет. Також Берлін розглядає можливість закупівлі систем ППО в Ізраїлю або США.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb