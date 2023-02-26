Німеччині загрожує масова небезпека з боку російських хакерів, - голова МВС Фезер

Про це інформує The Guardian.

Фезер зазначила, що президент Росії Володимир Путін вкладає величезні ресурси в кібератаки, які є ключовою частиною війни, яку він веде. Вона також наголосила, що через війну частішими стали атаки проросійських хакерів.

"Занепокоєння щодо кібербезпеки загострилися через війну. Зросли атаки проросійських хакерів", - сказала Фезер.

Офільниця МВС наголосила, що спонсорована росіянами небезпека шпигунської та диверсійної діяльності також залишається дуже високою. У зв'язку з цим вона закликала федеральні та регіональні уряди до співпраці у питанні протистояння кібератакам. За її словами, це необхідно, щоб "постійно продовжувати розвивати" свої можливості.

"Ми протистоїмо все новим способам нападу та технологіям", - наголосила Фезер.

Вона додала, що зараз уряд Німеччини розширює свій безпековий офіс у сфері інформаційних технологій (BSI). Так вони створюють нові інструменти, за допомогою яких можна буде протистояти кібератакам.