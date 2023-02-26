Німеччині загрожує масова небезпека з боку російських хакерів, - голова МВС Фезер
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер попередила про можливі диверсії, дезінформацію та кібератаки з боку російських хакерів
Про це інформує The Guardian.
Фезер зазначила, що президент Росії Володимир Путін вкладає величезні ресурси в кібератаки, які є ключовою частиною війни, яку він веде. Вона також наголосила, що через війну частішими стали атаки проросійських хакерів.
"Занепокоєння щодо кібербезпеки загострилися через війну. Зросли атаки проросійських хакерів", - сказала Фезер.
Офільниця МВС наголосила, що спонсорована росіянами небезпека шпигунської та диверсійної діяльності також залишається дуже високою. У зв'язку з цим вона закликала федеральні та регіональні уряди до співпраці у питанні протистояння кібератакам. За її словами, це необхідно, щоб "постійно продовжувати розвивати" свої можливості.
"Ми протистоїмо все новим способам нападу та технологіям", - наголосила Фезер.
Вона додала, що зараз уряд Німеччини розширює свій безпековий офіс у сфері інформаційних технологій (BSI). Так вони створюють нові інструменти, за допомогою яких можна буде протистояти кібератакам.
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