Німеччина надала Україні додаткову допомогу, серед якої 6 мостоукладачів та 20 тисяч аптечок
Німецький уряд оновив список допомоги, яку держава надасть Україні. У новому пакеті побільшало мостоукладачів, аптечок та автівок, а також з'явились маскувальні сітки
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Всього буде надано 9 броньованих мостоукладачів BIBER (раніше їх планувалося надати 6), 120 тисяч аптечок, замість 100 тисяч, а комерційних автівок Zetros стало 28, хоча спочатку планувалося 20. Також, у списку з'явилися 10 зимових маскувальних сіток.
Видання "Мілітарний" пояснило, що вантажівки Zetros використовуються для роботи в умовах екстремального бездоріжжя. Відзначається, що автівки мають швидкий доступ до двигуна для легшого ремонту та є більш стійкими, у порівнянні зі звичайними вантажівками.
Своєю чергою, мостоукладачі Biber – це інженерно-бойові машини, які несуть та розгортають мости через перешкоди.
"Biber базується на шасі танку Leopard 1. Замість башти він оснащений системою зведення мосту. Міст укладається горизонтально, основна перевага такої конструкції – непомітність для противника", - йдеться у повідомленні.
- Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall очікує, що перша партія боєприпасів до зенітних комплексів Gepard буде поставлена в Україну до липня.
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