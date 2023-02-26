Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Всього буде надано 9 броньованих мостоукладачів BIBER (раніше їх планувалося надати 6), 120 тисяч аптечок, замість 100 тисяч, а комерційних автівок Zetros стало 28, хоча спочатку планувалося 20. Також, у списку з'явилися 10 зимових маскувальних сіток.

Видання "Мілітарний" пояснило, що вантажівки Zetros використовуються для роботи в умовах екстремального бездоріжжя. Відзначається, що автівки мають швидкий доступ до двигуна для легшого ремонту та є більш стійкими, у порівнянні зі звичайними вантажівками.

Своєю чергою, мостоукладачі Biber – це інженерно-бойові машини, які несуть та розгортають мости через перешкоди.

"Biber базується на шасі танку Leopard 1. Замість башти він оснащений системою зведення мосту. Міст укладається горизонтально, основна перевага такої конструкції – непомітність для противника", - йдеться у повідомленні.