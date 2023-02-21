У Німеччині оголосили, коли в Україну надійдуть Marder і боєприпаси до Gepard
Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall очікує, що перша партія боєприпасів до зенітних комплексів Gepard буде поставлена в Україну до липня
Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву директора компанії Арміна Паппергера
Паппергер також оголосив, що 20 бойових машин Marder будуть готові до відправки в Україну до кінця березня.
Крім того, він заявив, що його компанія "подвоїла потужності, а в деяких секторах навіть потроїла їх".
"З виробництва зброї склад заповнений, ми працюємо на повну потужність, і ми все ще можемо збільшити потужність за одну зміну", - додав Паппергер, зазначивши, що для цього повинні бути укладені контракти.
- Нагадаємо, у середині січня у Берліні запевняли, що будуть намагатися передати Україні обіцяні чотири десятки БМП Marder до закінчення першого кварталу цього року.
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