Про це заявила керівник міністерства оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт, інформує BBC.

"Ми подбаємо про те, щоб до кінця першого кварталу 40 Marder та підготовлених для їх використання українських військових вирушили до України", – сказала вона на пресконференції у четвер.

Що стосується можливості передачі Україні важких танків Leopard, то, за словами Ламбрехт, німецький уряд поки не ухвалив рішення щодо цього. Міністр вкотре заявила, що Німеччина не має наміру робити односторонніх кроків у питаннях постачання зброї Києву.

За останні місяці українська влада не раз зверталася до Німеччини з проханням про постачання танків Leopard, здатних істотно вплинути на перебіг бойових дій. Проте канцлер Олаф Шольц заявляв, що у цьому питанні Берлін діятиме лише у координації зі своїми союзниками, маючи на увазі насамперед США.

Досі жодна країна не поставила в Україну танки західного виробництва. Напередодні стало відомо, що Польща готова передати Україні танки Leopard, які стоять на озброєнні польської армії. Водночас у Лондоні повідомили про плани передачі танків Challenger, а у Вашингтоні – про готовність відправити БМП Bradley.

Також сьогодні, 12 січня, Фінляндія заявила, що готова долучитися до передачі танків Leopard, якщо буде створено європейський проєкт допомоги Україні.

Експерти зазначають, що питання з танками вирішиться на зустрічі у форматі Рамштайн, а очільник РНБО Данілов запевнив, що українські воїни опанують Leopard за лічені тижні.

6 січня президент Джо Байден і канцлер Олаф Шольц після телефонних переговорів оголосили про спільний пакет військової допомоги Україні: США мають намір поставити Україні БМП Bradley, а Німеччина — БМП Marder.

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