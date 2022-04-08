Німецька компанія Dr.Oetker покидає ринок Росії
Німецький виробник харчових продуктів Dr.Oetker заявив про повний вихід з російського ринку
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Компанія зупинила експорт у РФ, інвестиції в російський бізнес та маркетингову активність.
"Компанія вже припинила весь експорт до Росії, усі інвестиції в російську дочірню компанію та всю національну маркетингову діяльність одразу після нападу Росії на суверенну демократичну державу Україну, що суперечило міжнародному праву", – йдеться в повідомленні.
При цьому німецька компанія вирішила продати свій завод у Білгороді російському керівництву.
- Станом на 8 квітня ЄС вже заморозив активи російських та білоруських олігархів майже на 30 мільярдів євро.
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