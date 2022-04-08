В ЄС заморозили активи російських і білоруських олігархів на майже €30 мільярдів
Станом на 8 квітня ЄС вже заморозив активи російських та білоруських олігархів майже на 30 мільярдів євро
Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.
Станом на 8 квітня держави поінформували виконавчу владу ЄС про заморожені активи на суму 29,5 млрд євро, включаючи яхти, вертольоти, нерухомість і твори мистецтва. Також ще половина країн-членів не надали відповідну інформацію.
"Одним із завдань оперативної групи є встановлення зв’язку між власниками активів, включеними до санкційного списку ЄС, та злочинною діяльністю. Оперативна група запросила країни-члени надати дані щодо активів, заморожених на цей час. Хоча ця робота триває, більш ніж половина країн-членів уже надали Єврокомісії таку інформацію, за якою вже замороженими є активи на суму 29,5 мільярда євро, включаючи таке майно, як кораблі, вертольоти, нерухомість, предмети мистецтва (які одні варті майже 6,7 мільярда євро)", – йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними Комісії, було заблоковано близько 196 млрд євро транзакцій.
- Станом на 7 квітня Швейцарія заблокувала російські активи на суму 7,5 млрд швейцарських франків.
- Додамо, НБУ запропонував націоналізувати активи двох ліквідованих російських банків в Україні.
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