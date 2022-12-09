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Німецька компанія отримала замовлення на два ЗРК Skynex для України, - ЗМІ

9 грудня, 2022 п'ятниця
19:38
Світ Німеччина уряд

Німецький збройовий концерн Rheinmetall у п’ятницю підтвердив отримання замовлення на два зенітно-ракетні комплекси Skynex

Про це повідомляє Handelsblatt.

Зазначається, що німецький збройовий концерн Rheinmetall підтвердив замовлення, але не назвав країну-одержувача. За інформацією видання з урядових кіл, це Україна. Постачання систем заплановане на початок 2024 року.

Відомо, що Skynex - ППО малого радіуса дії. Використовує 35-мм програмовані боєприпаси Ahead, які гармата Oerlikon Mk3 вистрілює зі швидкістю 1000 пострілів за хвилину на ефективну дальність у 4 кілометри. Система Skynex використовує 35-мм боєприпаси для роботи по безпілотниках або крилатих ракетах.

Гарматний модуль має радар стеження з автономним пошуком цілі. Системою можна керувати дистанційно. На відміну від зенітних самохідних установок Gepard, які Україна вже отримала від Німеччини, Skynex є новою розробкою.

Rheinmetall оцінює вартість двох зенітно-ракетних комплексів у 182 мільйони євро. Крім того, ще близько 12 мільйонів євро буде витрачено на вантажні автомобілі. За інформацією джерел Handelsblatt, ці витрати будуть покриті урядом Німеччини; наразі там вивчають, за якою статтею бюджету можна було б використати ці кошти.

  • 14 вересня Німеччина передала Україні чотири установки Gepard і 65 рефрижераторів. На цей момент 30 таких танків було поставлено в Україну із запасів виробника KMW.
  • 30 листопада в уряді Німеччини заявили, що хочуть передати Україні більше самохідних артилерійських установок "Gepard" для захисту від російських атак. Подробиці про постачання зброї стануть відомі тільки після того, як відбудеться передача.

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зброя для України
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