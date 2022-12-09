Про це повідомляє Handelsblatt.

Зазначається, що німецький збройовий концерн Rheinmetall підтвердив замовлення, але не назвав країну-одержувача. За інформацією видання з урядових кіл, це Україна. Постачання систем заплановане на початок 2024 року.

Відомо, що Skynex - ППО малого радіуса дії. Використовує 35-мм програмовані боєприпаси Ahead, які гармата Oerlikon Mk3 вистрілює зі швидкістю 1000 пострілів за хвилину на ефективну дальність у 4 кілометри. Система Skynex використовує 35-мм боєприпаси для роботи по безпілотниках або крилатих ракетах.

Гарматний модуль має радар стеження з автономним пошуком цілі. Системою можна керувати дистанційно. На відміну від зенітних самохідних установок Gepard, які Україна вже отримала від Німеччини, Skynex є новою розробкою.

Rheinmetall оцінює вартість двох зенітно-ракетних комплексів у 182 мільйони євро. Крім того, ще близько 12 мільйонів євро буде витрачено на вантажні автомобілі. За інформацією джерел Handelsblatt, ці витрати будуть покриті урядом Німеччини; наразі там вивчають, за якою статтею бюджету можна було б використати ці кошти.

14 вересня Німеччина передала Україні чотири установки Gepard і 65 рефрижераторів. На цей момент 30 таких танків було поставлено в Україну із запасів виробника KMW.

30 листопада в уряді Німеччини заявили, що хочуть передати Україні більше самохідних артилерійських установок "Gepard" для захисту від російських атак. Подробиці про постачання зброї стануть відомі тільки після того, як відбудеться передача.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb