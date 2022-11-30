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Уряд Німеччини хоче передати Україні більше установок "Gepard"

30 листопада, 2022 середа
19:35
Світ

Уряд Німеччини хоче передати Україні більше самохідних артилерійських установок "Gepard" для захисту від російських атак

Про це повідомляє RND з посиланням на слова речника уряду Штеффена Хебештрайта.

Зазначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у розмові з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що країна зможе знову відправити в Україну кілька танків Gepard.

Подробиці про постачання зброї стануть відомі тільки після того, як відбудеться передача.

"Оскільки у бундесверу немає "Gepard" з 2012 року, вони не з бундесверу", - сказав Хебестрейт.

Таким чином, залишається тільки можливість із запасів компанії-виробника або з Катару, де стадіони чемпіонату світу з футболу захищені від можливих терористичних атак з повітря німецькими Gepard. 

  • 14 вересня Німеччина передала Україні чотири установки Gepard і 65 рефрижераторів. На цей момент 30 таких танків було поставлено в Україну із запасів виробника KMW.

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Новини
Володимир Зеленський
зброя для України
Олаф Шольц
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