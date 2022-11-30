Про це повідомляє RND з посиланням на слова речника уряду Штеффена Хебештрайта.

Зазначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у розмові з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що країна зможе знову відправити в Україну кілька танків Gepard.

Подробиці про постачання зброї стануть відомі тільки після того, як відбудеться передача.

"Оскільки у бундесверу немає "Gepard" з 2012 року, вони не з бундесверу", - сказав Хебестрейт.

Таким чином, залишається тільки можливість із запасів компанії-виробника або з Катару, де стадіони чемпіонату світу з футболу захищені від можливих терористичних атак з повітря німецькими Gepard.

14 вересня Німеччина передала Україні чотири установки Gepard і 65 рефрижераторів. На цей момент 30 таких танків було поставлено в Україну із запасів виробника KMW.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb