Уряд Німеччини хоче передати Україні більше установок "Gepard"
Уряд Німеччини хоче передати Україні більше самохідних артилерійських установок "Gepard" для захисту від російських атак
Про це повідомляє RND з посиланням на слова речника уряду Штеффена Хебештрайта.
Зазначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у розмові з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що країна зможе знову відправити в Україну кілька танків Gepard.
Подробиці про постачання зброї стануть відомі тільки після того, як відбудеться передача.
"Оскільки у бундесверу немає "Gepard" з 2012 року, вони не з бундесверу", - сказав Хебестрейт.
Таким чином, залишається тільки можливість із запасів компанії-виробника або з Катару, де стадіони чемпіонату світу з футболу захищені від можливих терористичних атак з повітря німецькими Gepard.
- 14 вересня Німеччина передала Україні чотири установки Gepard і 65 рефрижераторів. На цей момент 30 таких танків було поставлено в Україну із запасів виробника KMW.
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