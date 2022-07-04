Про це повідомляє Bloobberg.

Такий сценарій призведе до рецесії в найбільшій економіці Європи та вимагатиме від кредиторів підтримки корпоративних позик додатковим капіталом, заявив глава BNP Paribas Німеччина Лутц Дідеріхс у понеділок, 4 липня, на конференції у Франкфурті, - пише видання.

Кредитори особливо стурбовані запланованими ремонтними роботами на магістральному газопроводі, що з’єднує Німеччину з Росією, оскільки існує ймовірність того, що постачання не відновляться, як раніше, після завершення робіт, сказали два топ-банкіри, які побажали не називати своїх імен. З 11 по 21 липня трубопровід планується зупинити на ремонт.

Резерви німецьких банків на випадок потенційних економічних наслідків війни для України були нижчими, ніж великі резерви, які вони створили на піку пандемії. Але країна сильно залежить від постійного імпорту газу з Росії, і повна втрата доступу до енергопостачання завдасть серйозного удару по економіці.

Головний виконавчий директор Deutsche Bank Крістіан Сьювінг заявив, що така подія призведе до "глибокої рецесії".

3 липня міністерка енергетики Швейцарії Симонетта Соммаруга допустила виникнення дефіциту газу взимку через залежність країни від імпорту цього ресурсу з Німеччини.

Міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що Німеччина готує додаткові заходи для економії газу. На це уряд Німеччини виділить щонайменше €15 млрд. Планується залучити також більше вугільних електростанцій.

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