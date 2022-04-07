Німецький держбанк KfW надав Україні кредит на 150 млн євро
Міністерство фінансів України і німецький держбанк "Кредитна установа для відбудови" підписали 7 квітня кредитну угоду на суму 150 млн євро
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Кредит надається в рамках проєкту "ММСП-Фінансування COVID-19". Гроші будуть спрямовані до державного бюджету на рефінансування витрат, понесених в рамках державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%".
"Надані кошти дозволять зміцнити фінансову систему нашої країни, а також продовжити реалізацію державних програм з підтримки малого та середнього бізнесу в Україні", – зазначив під час підписання угоди міністр фінансів Сергій Марченко.
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Відповідно до умов угоди кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту – 5 років) за плаваючою процентною ставкою з можливістю конверсії на фіксовану ставку після повної виплати кредиту.
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