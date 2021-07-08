Німецький міністр розкритикував російську позицію по Сирії
Міністр з питань економічного співробітництва і розвитку ФРН Герд Мюллер закликав Росію не перешкоджати доставці екстреної допомоги ООН мільйонам біженців на півночі Сирії
Про це повідомляє DW.
У Раді Безпеки ООН Росії слід підтримати резолюцію про гуманітарну допомогу і дозволити організаціям доставляти їх вантажі через КПП Баб-ель-Хава, заявив Мюллер.
За його словами, погроза Москви блокувати продовження відкриття кордону на півночі Сирії для гуманітарної допомоги неприйнятна. Закриття КПП в умовах пандемії, за словами міністра, було б гуманітарною катастрофою. Необхідно не лише залишити відкритим Баб-ель-Хаву, але і забезпечити відкриття нових прикордонних переходів.
До 2020 року гуманітарні установи ООН і їх партнери могли користуватися чотирма пунктами пропуску на кордоні з Туреччиною, Іраком і Йорданією. Проте у зв'язку з переходом більшої частини Сирії під владу центрального уряду Дамаск і Москва стали виступати за згортання роботи переходів і заміну гуманітарної допомоги централізованими постачаннями через Дамаск.
Росія і Китай двічі накладали вето на проект резолюції Радбезу про продовження механізму допомоги, запропонований Німеччиною і Бельгією. Компромісний варіант, прийнятий влітку 2020 року залишив відкритим на рік лише один КПП, - Баб-ель-Хава, через який гуманітарні товари потрапляють з Туреччини в Ідліб. 10 липня термін дії цієї резолюції збігає, а компроміс про те, як повинна поступати в Сирію гуманітарна допомога так і не знайдено.
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