У німецькій розвідці викрили імовірного російського шпигуна

Таку інформацію в середу, 28 грудня, оприлюднило видання Spiegel.

Стверджується, що західна розвідка кілька тижнів тому виявила в російської сторони дані, які однозначно можна було визначити як такі, що підготували в BND – один або декілька документів, що стосуються розвідувальної інформації про Росію.

Зокрема відомо, що завдяки попередженню іноземного партнера фахівцям з безпеки BND вдалося виявити джерело витоку – Карстена Л., який працював керівником підрозділу у відділі технічної розвідки. За своєю посадою він мав доступ до великої кількості документів з високим ступенем секретності.

Крім того, за інформацією видання, увагу слідства привернула ще одна людина, яка працює на Федеральну розвідувальну службу Німеччини – вона нібито відкривала на своєму робочому комп'ютері документи, які мають стосунок до розслідування.

Але слідство вважає малоймовірним, що ця особа також шпигувала на користь Росії. Більш вірогідною є версія, що підозрюваний Карстен Л. намагався використати її для відведення підозри від себе.

26 серпня стало відомо, що російські спецслужби шпигували в Німеччині за тим, як українські військові навчаються володіти західними системами озброєнь.

30 жовтня Служба військової контррозвідки (MAD) Німеччини попередила про активність іноземних розвідок на території країни. Зокрема, йдеться про російських і китайських шпигунів. У Німеччині були неодноразово зафіксовані спроби стеження за об'єктами, що належать збройним силам ФРН. Зокрема, над місцями дислокації частин та підрозділів бундесверу, а також навчальних центрів, де проходила підготовка українських військовослужбовців, були зафіксовані дрони.

23 грудня стало відомо, що федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb