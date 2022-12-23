Про це повідомили у Федеральній прокуратурі Німеччини.

Як зазначено в повідомленні, співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) Карстена Л. (Carsten L.) заарештовано за підозрою в передачі 2022 року Росії інформації, яка становить державну таємницю. Чоловіка підозрюють у державній зраді.

У квартирі та на роботі фігуранта розслідування та ще однієї особи провели обшуки.

Прокуратура проводила розслідування у співпраці з Федеральною службою розвідки.

У четвер, 22 грудня, слідчий суддя Федерального верховного суду ухвалив застосувати щодо обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

26 серпня стало відомо, що російські спецслужби шпигували в Німеччині за тим, як українські військові навчаються володіти західними системами озброєнь.

30 жовтня Служба військової контррозвідки (MAD) Німеччини попередила про активність іноземних розвідок на території країни. Зокрема, йдеться про російських і китайських шпигунів. У Німеччині були неодноразово зафіксовані спроби стеження за об'єктами, що належать збройним силам ФРН. Зокрема, над місцями дислокації частин та підрозділів бундесверу, а також навчальних центрів, де проходила підготовка українських військовослужбовців, були зафіксовані дрони.

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