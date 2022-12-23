У Німеччині за підозрою у шпигунстві на користь Росії заарештували працівника спецслужб
Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді
Про це повідомили у Федеральній прокуратурі Німеччини.
Як зазначено в повідомленні, співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) Карстена Л. (Carsten L.) заарештовано за підозрою в передачі 2022 року Росії інформації, яка становить державну таємницю. Чоловіка підозрюють у державній зраді.
У квартирі та на роботі фігуранта розслідування та ще однієї особи провели обшуки.
Прокуратура проводила розслідування у співпраці з Федеральною службою розвідки.
У четвер, 22 грудня, слідчий суддя Федерального верховного суду ухвалив застосувати щодо обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- 26 серпня стало відомо, що російські спецслужби шпигували в Німеччині за тим, як українські військові навчаються володіти західними системами озброєнь.
- 30 жовтня Служба військової контррозвідки (MAD) Німеччини попередила про активність іноземних розвідок на території країни. Зокрема, йдеться про російських і китайських шпигунів. У Німеччині були неодноразово зафіксовані спроби стеження за об'єктами, що належать збройним силам ФРН. Зокрема, над місцями дислокації частин та підрозділів бундесверу, а також навчальних центрів, де проходила підготовка українських військовослужбовців, були зафіксовані дрони.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 41.25Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе