Спецслужби РФ шпигували за тренуваннями українських військових у Німеччині, - Spiegel
Російські спецслужби шпигували в Німеччині за тим, як українські військові навчаються володіти західними системами озброєнь
Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на дані німецької служби військової контррозвідки MAD.
За інформацією розвідки, російські агенти стежили за підготовкою українців біля міста Ідар Оберштайн, а також біля Графенвера.
В Ідар-Оберштайні інструктори бундесверу навчали українських військових використовувати самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), а в Графенвері військовослужбовці США проводили заняття із застосування американських артилерійських систем.
Після початку навчання німецька влада помітила підозрілі автомобілі біля військових об'єктів у цих містах. Також над навчальними центрами кілька разів пролітали невеликі безпілотні літальні апарати, які знімали підготовку військових.
У видання підкреслюють, що спецслужби РФ могли отримати доступ до мобільних телефонів українців.
- 16 червня розвідка Нідерландів повідомила, що викрила російського шпигуна, який із фальшивими документами намагався влаштуватися на стажування в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. "Якби офіцеру розвідки вдалося почати роботу в МКС, він міг би збирати там розвідувальні дані та шукати (або вербувати) джерела, щоб організувати доступ доцифрової бази даних суду", – сказав шеф нідерландської розвідки Ерік Акербум.
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