Спецслужби РФ шпигували за тренуваннями українських військових у Німеччині, - Spiegel

Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на дані німецької служби військової контррозвідки MAD.

За інформацією розвідки, російські агенти стежили за підготовкою українців біля міста Ідар Оберштайн, а також біля Графенвера.

В Ідар-Оберштайні інструктори бундесверу навчали українських військових використовувати самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), а в Графенвері військовослужбовці США проводили заняття із застосування американських артилерійських систем.

Після початку навчання німецька влада помітила підозрілі автомобілі біля військових об'єктів у цих містах. Також над навчальними центрами кілька разів пролітали невеликі безпілотні літальні апарати, які знімали підготовку військових.

У видання підкреслюють, що спецслужби РФ могли отримати доступ до мобільних телефонів українців.

16 червня розвідка Нідерландів повідомила, що викрила російського шпигуна, який із фальшивими документами намагався влаштуватися на стажування в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. "Якби офіцеру розвідки вдалося почати роботу в МКС, він міг би збирати там розвідувальні дані та шукати (або вербувати) джерела, щоб організувати доступ доцифрової бази даних суду", – сказав шеф нідерландської розвідки Ерік Акербум.

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